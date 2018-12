Anderson .Paak arriva in concerto in Italia

Durante l’ultima puntata del Saturday Night Live, Kendrick Lamar ha raggiunto in scena Anderson .Paak per Tints, il brano per cui i due artisti hanno collaborato.



.Paak, oltre a cantare la parti funky e R&B del brano, ha dato dimostrazione anche delle sue doti alla batteria, mentre Kendrick Lamar si è lanciato in un’autoglorificazione rappata,“Bitch, I’m Kendrick Lamar; respect me from afar / I was made in His image; you can call me a god.”

Più tardi, sempre durante l’episodio che ha segnato il debutto di .Paak al Saturday Night Live, il cantante ha messo da parte la batteria per il rap di Who R U?, brano anch’esso contenuto in Oxnard, ultimo album in studio di .Paak. Oltre a Kendrick Lamar, sono tantissime le stelle dell’hip hop ad aver collaborato con .Paak per Oxnard, tra cui Dr. Dre, Pusha T, Snoop Dogg, J. Cole, Q-Tip e Kadhja Bonet.



«Sento poca ambizione nella musica contemporanea», ha detto il musicista durante un’intervista a Rolling Stone, parlando del lavoro dietro Oxnard. «Questo è l’album che sognavo di fare al liceo, quando ascoltavo The Blueprint di Jay-Z, The Documentary di The Game e The College Dropout di Kanye West».



Inoltre, è di pochi minuti fa la grande notizia per tutti i fan italiani dell’artista, con una nuova data annunciata per il prossimo 25 marzo al Fabrique di Milano. I biglietti saranno in prevendita esclusiva per gli iscritti My Live Nation dalle ore 10 di mercoledì 5 dicembre e su ticketmaster.it, ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati dalle ore 10 di giovedì 6 dicembre.