Anche Lindsey Buckingham ha ceduto a TikTok: ecco il suo video di ‘Dreams’

Anche Lindsey Buckingham è salito sul carro di TikTok, registrando l’ennesimo video a base di succo di lampone, Dreams dei Fleetwood Mac e un mezzo di trasporto, in questo caso un cavallo. «L’ho girato con le mie ragazze nel weekend», ha detto. L’ex chitarrista del gruppo è arrivato dopo Mick Fleetwood, Stevie Nicks e persino dopo Bagel, il bulldog di Adam Sandler, tutti impegnati a imitare l’utente di TikTok che ha girato il video virale che ha riportato Dreams – e l’album Rumours – nelle classifiche.

Made this with my girls this weekend pic.twitter.com/tCY8DpBoCL

— Lindsey Buckingham (@LBuckingham) October 21, 2020