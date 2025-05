Anche ieri sera a Milano Eric Clapton ha suonato la chitarra con la bandiera della Palestina

Eric Clapton appoggia da tempo la causa della Palestina. Oltre ad avere scritto un brano per Gaza, Prayer of a Child, è salito più volte sul palco con una chitarra elettrica decoarata con i colori della bandiera palestinese. Lo ha fatto prima per il pezzo Blue Dust, che da tributo a Jeff Beck è diventato un pezzo per ricordare la situazione a Gaza, poi per intere porzioni di concerto.

Lo ha rifatto anche ieri sera nella parte finale della prima delle due esibizioni al Forum di Assago, alle porte di Milano. Durante il concerto il chitarrista non ha detto granché, in generale e non solo sulla Palestina, ma si è espresso chiaramente in passato.

«Israele comanda il mondo», ha detto l’anno scorso in un’intervista concessa alla youtuber David Spuria. E criticando le audizioni del Senato americano a proposito delle proteste anti-Israele nelle università americane: «Mi sono chiesto: è la Inquisizione spagnola? E lo è. È l’American Israel Public Affairs Committee. È una lobby. È Israele che tira le fila».

In scaletta a Milano grandi successi come Cocaine e la Tears in Heaven dedicata al figlio Conor, pezzi dei Cream come Badge, White Room e Sunshine of Your Love, Can’t Find My Way Home dei Blind Faith e naturalmente classici blues, da Willie Dixon a Robert Johnson, da I’m Your Hoochie Coochie Man a Cross Road Blues.

4K - Old Love - Eric Clapton - Milano 2025

Eric Clapton - Cross Road Blues ( Forum Assago, Milano - Italy / May 27, 2025 )

