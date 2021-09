Anche Billie Eilish si esprime contro la legge anti-aborto del Texas

Mercoledì scorso l’aborto è diventato sostanzialmente illegale in Texas. Il Senate Bill 8 consente a qualunque cittadino di fare causa a chi pratica o aiuta a praticare un aborto dopo appena sei settimane di gestazione, un termine che impedisce di fatto a molte donne di abortire o anche solo di rendersi contro di essere incinte. È previsto un sostanzioso incentivo economico per chi denuncia: 10 mila dollari in caso di causa vinta.

Nei giorni scorsi contro il Senate Bill 8 si sono pronunciate molte musiciste: la texana St. Vincent, Pink, Maggie Rogers, ma anche uomini come Jack Antonoff, Yungblud, Billy Bragg.

La cantautrice Lucky Dacus ha spiegato al Rolling Stone americano perché donerà parte dei proventi dei suoi concerti alle organizzazioni che si occupano di aborto in Texas.

I stand in solidarity with my fellow Texans who, as of today, face an extreme 6-week abortion ban. This ban, #SB8, will be the blueprint for bans across the US. Unless we do something about it. #BansOffOurBodies https://t.co/8aXb5yZOwu pic.twitter.com/CQMLyE40Lf

— St. Vincent (@st_vincent) September 2, 2021