Amy Winehouse ha la sua stella sulla Walk of Fame londinese

Forse non tutti lo sanno, ma anche Londra ha una sua Walk Of Fame. Inaugurata lo scorso novembre dagli Who, a cui è dedicata la prima targa, ora la strada si arricchisce di una nuova stella, quella di Amy Winehouse.

La cantante, morta nel 2011, è stata omaggiata del riconoscimento nella zona nord di Camden, sede della Walk Of Fame e quartiere di residenza dell’artista. Questo il video:

«Amy era parte integrante di Camden, e ora lo è ancora di più», ha commentato il padre Mich. «Era casa sua», ha aggiunto la madre Janis.