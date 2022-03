‘American Song Contest’: gli States lanciano il loro Eurovision

56 artisti, tra cantanti emergenti e star della musica, si batteranno per decidere il vincitore: inizia lunedì 21 marzo American Song Contest, versione a stelle e strisce dell’Eurovision Song Contest.



Lo show di NBC sarà condotto da Kelly Clarkson e Snoop Dogg, al timone della prima edizione che, oltre a decretare il vincitore, celebrerà le differenze e i diversi stili della musica americana. Tantissimi i nomi, alcuni anche noti. Michael Bolton sarà in gara per il Connecticut, Macy Gray per l’Ohio, Jewel per l’Alaska.

L’elenco completo:

Alabama: Ni/Co

Alaska: Jewel

American Samoa: Tenelle

Arizona: Las Marias

Arkansas: Kelsey Lamb

California: Sweet Taboo

Colorado: Riker Lynch

Connecticut: Michael Bolton

Delaware: Nitro Nitra

Florida: Ale Zabala

Georgia: Stela Cole

Guam: Jason J.



Hawaii: Bronson Varde

Idaho: Andrew Sheppard

Illinois: Justin Jesso

Indiana: UG skywalkin

Iowa: Alisabeth Von Presley

Kansas: Broderick Jones

Kentucky: Jordan Smith

Louisiana: Brittany Pfantz

Maine: King Kyote

Maryland: Sisqó

Massachusetts: Jared Lee

Michigan: Ada LeAnn



Minnesota: Yam Haus

Mississippi: Keyone Starr

Missouri: Brett Seper

Montana: Jonah Prill

Nebraska: Jocelyn

Nevada: The Crystal Method

New Hampshire: MARi

New Jersey: Brooke Alexx

New Mexico: Khalisol

New York: ENISA

North Carolina: John Morgan



North Dakota: Chloe Fredericks

Northern Mariana Islands: Sabyu

Ohio: Macy Gray

Oklahoma: AleXa

Oregon: courtship.

Pennsylvania: Bri Steves

Puerto Rico: Christian Pagán

Rhode Island: Hueston

South Carolina: Jesse LeProtti

South Dakota: Judd Hoos

Tennessee: Tyler Braden



Texas: Grant Knoche

U.S. Virgin Islands: Cruz Rock

Utah: Savannah Keyes

Vermont: Josh Panda

Virginia: Almira Zaky

Washington: Allen Stone

Washington, D.C.: NËITHER

West Virginia: Alexis Cunningham

Wisconsin: Jake’O

Wyoming: Ryan Charles

L’evento durerà 8 settimane fino a Gran Finale di lunedì 9 maggio (il giorno prima della Prima Semifinale dell’Eurovision Song Contest di Torino).