American Music Awards 2020, tutti i vincitori

Ieri sera, al Microsoft Theater di Los Angeles, si sono tenuti gli American Music Awards 2020, l’evento annuale che premia gli artisti e i dischi più popolari negli Stati Uniti. Una cerimonia particolare, ripensata per rispettare le regole di contenimento del contagio da coronavirus, che si è aperta con la performance di Justin Bieber e Shawn Mendes, che hanno portato il loro nuovo singolo Monster. Nel corso della serata si sono esibiti anche Billie Eilish, Katy Perry, Jennifer Lopez, the Weeknd (con il sassofonista Kenny G), Dua Lipa, Megan Thee Stallion, Bad Bunny, Lil Baby, i BTS e altri.

Gli artisti con più nomination erano The Weeknd e Roddy Ricch – otto a testa –, ma il premio più ambito della serata, quello per l’artista dell’anno, è andato a Taylor Swift, che non si è presentata sul palco perché impegnata a ri-registrare parte del suo catalogo (come vi abbiamo raccontato qui). In totale ha conquistato tre premi, lo stesso numero di The Weeknd, Justin Bieber e Dan + Shay. Ecco la lista completa dei vincitori:

Artist of the Year: Taylor Swift

New Artist of the Year: Doja Cat

Collaboration of the Year: Dan + Shay with Justin Bieber, 10,000 Hours

Favorite Social Artist: BTS

Favorite Music Video: Taylor Swift, Cardigan

Favorite Male Artist (Pop-Rock): Justin Bieber

Favorite Female Artist (Pop-Rock): Taylor Swift

Favorite Duo or Group (Pop-Rock): BTS

Favorite Album (Pop-Rock): Harry Styles, Fine Line

Favorite Song (Pop-Rock): Dua Lipa, Don’t Start Now

Favorite Male Artist (Country): Kane Brown

Favorite Female Artist (Country): Maren Morris

Favorite Duo or Group (Country): Dan + Shay

Favorite Album (Country): Blake Shelton, Fully Loaded: God’s Country

Favorite Song (Country): Dan + Shay with Justin Bieber, 10,000 Hours e Maren Morris, The Bones

Favorite Male Artist (Rap-Hip Hop): Juice WRLD

Favorite Female Artist (Rap-Hip Hop): Nicki Minaj

Favorite Album (Rap-Hip Hop): Roddy Ricch, Please Excuse Me For Being Antisocial

Favorite Song (Rap-Hip Hop): Cardi B feat. Megan Thee Stallion, WAP

Favorite Male Artist (Soul-R&B): The Weeknd

Favorite Female Artist (Soul-R&B): Doja Cat

Favorite Album (Soul-R&B): The Weeknd, After Hours

Favorite Song (Soul-R&B): The Weeknd, Heartless

Favorite Male Artist (Latin): Bad Bunny

Favorite Female Artist (Latin): Becky G

Favorite Album (Latin): Bad Bunny, YHLQMDLG

Favorite Song (Latin): Karol G & Nicki Minaj, Tusa

Favorite Artist (Alternative Rock): Twenty One Pilots

Favorite Artist (Adult Contemporary): Jonas Brothers

Favorite Artist (Contemporary Inspirational): Lauren Daigle

Favorite Artist (EDM): Lady Gaga

Favorite Soundtrack: Birds of Prey: The Album