Altro che ‘Flop’: il tour di Salmo è uno dei più attesi della stagione 2022/2023

Il successo della sua data estiva a San Siro, che lo ha portato ad essere il primo rapper solista italiano a esibirsi in uno stadio, era solo l’antipasto: Salmo è pronto a portare il suo ultimo album, Flop, nei palazzetti di tutta Italia. Uno spettacolo che si preannuncia eccezionale anche grazie alla cura particolare nel suo allestimento, a cominciare dai visual, che si compongono da immagini 3D e dall’avatar del rapper ideato da Alessandro Fele e Andrea Folino.

Sul palco Salmo sarà accompagnato dalla stessa band che lo ha affiancato negli ultimi progetti dal vivo, dal live a San Siro all’unplugged realizzato recentemente per gli Amazon Studios: Le Carie, questo il nome, è composta da Daniele Mungai aka Frenetik, Jacopo Volpe, Marco Azara, Davide Pavanello aka Dade e Riccardo Puddu aka Verano. Una vera potenza di fuoco.

Le date già annunciate per il 2022 sono ben 12 e, mentre molte si avviano già verso il tutto esaurito (come quella di Livorno, per cui restano solo una manciata di vip pack), una in particolare è già sold-out: quella di Roma al Palazzo dello Sport. D’altronde non ci aspettavamo niente di meno da chi è riuscito a riempire da solo il Meazza.

17/11, Firenze, Mandela Forum

20/11, Mantova, Grana Padano Arena

22/11, Padova, Kioene Arena

25/11, Bologna, Unipol Arena

26/11, Livorno, Modigliani Forum

29/11, Roma, Palazzo dello Sport

02/12, Bari, PalaFlorio

06/12, Eboli, PalaSele

09/12, Pesaro, Vitrifrigo Arena

12/12, Milano, Mediolanum Forum

16/12, Brescia, Brixia Forum

18/12, Torino, Pala Alpitour