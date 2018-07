Alt-J, il video della nuova versione di ‘In Cold Blood’ con Pusha-T

«L’influenza dell’hip hop sulla nostra musica non è certo un segreto, ed è sempre stato un sogno collaborare con artisti di un genere diverso», avevano detto gli Alt-J presentando Reduxer, album di remix dell’ultimo Relaxer ed esplicitamente orientato verso i suoni del rap. Come prevedibile, il suono della band calza a pennello ai rapper coinvolti, come potete vedere nel video in cima all’articolo. Si tratta di In Cold Blood, con Pusha-T e Twin Shadow. Qui sotto, invece, Deadcrush remixata da Alchemist e Trooko, con le rime di Danny Brown.

«Non potremmo essere più felici del risultato. L’album è davvero globale, ci sono rapper e producer di tutto il mondo», ha aggiunto la band. Reduxer uscirà il prossimo 28 settembre.