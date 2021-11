Almeno otto persone sono morte al festival di Travis Scott

Otto persone sono morte venerdì sera e centinaia di altre sono rimaste ferite durante la serata di apertura dell’Astroworld Festival, organizzato da Travis Scott e LiveNation all’NRG Park. Nel 2020 l’evento musicale era stato cancellato a causa del Covid e questa terza edizione era andata sold out a maggio 2021, nel giro di un’ora.



La situazione è precipitata intorno alle 21:15, quando la folla di circa 50mila spettatori ha iniziato a muoversi in avanti, secondo il capo dei vigili del fuoco di Houston Samuel Peña: «La gente ha iniziato a comprimersi verso la parte anteriore del palco e a farsi prendere dal panico», ha detto Peña.



Le riprese dall’alto di venerdì sera mostrano l’attività della polizia e dei pompieri dopo che gli organizzatori hanno deciso di sospendere tutto. Travis Scott e LiveNation hanno subito interrotto lo show quando era evidente che più persone erano rimaste ferite, secondo il capo della polizia di Houston Troy Finner (qui il resoconto della ABC e le immagini aeree).



Knowing what we know now, this incident at #ASTROWORLDFest has become that much more terrifying. https://t.co/FB9B3XwLZA — Mycah Hatfield (@MycahABC13) November 6, 2021

Pare che il peggio si sia svolto dopo le 21:30: Peña ha affermato che più di 300 pazienti in totale sono stati soccorsi in un ospedale da campo dall’inizio dell’evento, comprese le persone che sono rimaste ferite durante il picco. I nomi e l’età delle vittime non sono noti, ma il giudice della contea di Harris Lina Hidalgo ha riferito che una delle persone coinvolte aveva 10 anni.

I vigili del fuoco di Houston e i medici della contea di Harris hanno trasportato 23 persone negli ospedali e 17 di quei pazienti sono stati portati via nel momento peggiore.



Il fondatore del festival Travis Scott è stato raggiunto sul palco da Drake per un’apparizione a sorpresa mentre la folla aumentava.

TRAVIS SCOTT AND DRAKE PERFORMING AT ASTROFEST 🌵🦉pic.twitter.com/dlR5EwvGJU — TRAVIS SCOTT FANS 🔥 (@LaflameScott) November 6, 2021

Il capo dell’assistente esecutivo dello Houston Police Department Larry Satterwhite era in servizio al festival insieme a 367 agenti di polizia e 241 agenti di sicurezza. Ha fornito il suo resoconto durante una conferenza stampa di sabato mattina: «Una volta che è scoppiato il caos, stavamo iniziando a praticare la rianimazione cardiopolmorare su diverse persone, ed è successo tutto in una volta», ha spiegato Satterwhite. «All’improvviso c’erano diverse persone a terra che hanno avuto un qualche tipo di arresto cardiaco o qualche tipo di problema medico». Sabato mattina gli investigatori sono stati inviati in ospedale per cercare di identificare le vittime. L’ufficio del medico legale della contea di Harris determinerà come sono morte le otto persone.



Il resto delle esibizioni programmate per il fine settimana (la line up includeva Young Thug, Baby Keem, 21 Savage, Roddy Ricch e Lil Baby) sono state cancellate e l’area è scena del crimine mentre gli investigatori lavorano per scoprire cosa sia successo esattamente.

L’incidente mortale è avvenuto poche ore dopo che una folla ha preso d’assalto il perimetro dell’NRG Park, creando una situazione caotica per il personale di sicurezza e per chi lavorava all’evento. Finner ha detto che i due fatti non sono collegati e che il suo dipartimento sta indagando su ogni possibilità. «Fino a quando non riusciamo a determinare cosa sia successo, cosa abbia causato l’ondata, non possiamo dire nulla», ha precisato Finner. «C’è qualcosa di criminale sotto? Non lo sappiamo, ma lo scopriremo».



Travis Scott e LiveNation continuano collaborando con le autorità, ma al momento non hanno rilasciato commenti.