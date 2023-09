Alieni, skateboard, battute idiote: ecco il nuovo trailer del film diretto da Tom DeLonge dei Blink-182

Non c’è niente che Tom DeLonge dei Blink-182 ami più degli ufo. I primi segnali inequivocabili segnali di questa passione erano già presenti nell’album Enema of the State della band del 1999 in cui il chitarrista e cantante firma il brano Aliens Exist, ma sarà nel 2015 – quando DeLonge fonda la compagnia To the Stars – iniziandosi attivamente ad occuparsi del tema UFO (strano non sia arrivata una sua dichiarazione su questa notizia).

E sarà proprio la To The Stars a pubblicare Monsters Of California, il debutto da regista di DeLonge. Scritto dallo stesso artista con Ian Miller, il film è – naturalmente – una pellicola a tema alieni. La sinossi infatti parla di un gruppo di liceali che rimangono coinvolti in una cospirazione governativa sul tema del paranormale.

Intervistato da Collider, DeLonge ha dichiarato: «Chi mi conosce, o mi chi mi segue sui social, sa quanto sono affascinato dal paranormale. Per questo motivo dirigere Monsters of California è stato molto semplice. Il film prende la mia passione per ciò che non è spiegato e la combina con la cultura skate in cui sono cresciuto, il tutto in una chiave umoristica nonsense che milioni di persone hanno potuto conoscere guardandomi nei Blink».

Ecco il secondo trailer del film in uscita il prossimo 5 dicembre: