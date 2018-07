Alien Army, la playlist di DJ Skizo

Con un album intitolato Goodmorning Worldwide, gli Alien Army della leggenda del turntablism DJ Skizo sono tornati a fare scuola. Ecco perché noi abbiamo colto la balla al balzo, per farci raccontare la storia dell’hip hop, e del giradischi usato come strumento, da chi quella stessa storia ha contribuito a scriverla.

1. “Cut That Zero” di Doug E. Fresh

Doug E. Fresk, leader della Get Fresh Crew, produce questo singolo che pubblica con il brano The Plane, è una traccia seminale per molti Turntablist

2. “It’s My Thing” di Epee Md

EPMD e’ un acronimo che sta per “Erick and Parrish Making Dollars”. Curioso questo singolo che vede sulla label un nome ancora ai primordi EPEE MD che cambierà poco dopo, famosi anche per aver al loro interno il plurititolato Dj Scratch, membro della Superman Djs crew e conosciuto per la sua apparizione in Juice the movie con la routine “Jason”.

3. “Back To The Old School” di Just Ice

Jut Ice Back to the Old School, dall’omonimo disco, considerato un Lp storico perché sono presenti al suo interno molteplici soluzioni ritmiche usate in battle storiche di turntablism. L’album contiene oltre a Just Ice anche Mantronik,Dmx e Latoya Jackson.

4. “We’re In This Together” di Low Profile

Duo Hip Hop di Los Angeles, composto dal rapper William Calhoun Jr e da Dj Aladdin, quest’ultimo è divenuto poi famoso per una sua routine ai campionati USA e per la tecnica denominata The Aladdin Shuffle.

5. “Join Me Please (Homeboys – Make Some Noise)” di Mantronix

Colonna sonora dell’inizio di molte battle di Bboyng. Kurtis MantroniX è considerato un pioniere del Hip Hop elettronico.Traccia usata in moltissime routine di Juggling per la sua costruzione ritmica molto sincopata.

6. “Djs and Mc´s” di Rodney O & Dj Joe Cooley

Storico gruppo di Compton diventuto famoso grazie al DJ Joe Cooley inventore del famoso “JOE COOLEY SCRATCH”

7. “Dirty Cop Named Harry” di Hard Knocks

Leggendaria Band di NY dedicata allo storytelling divenuta famosa per il brano “A dirty cop named Harry”, studiata in futuro dai Turntablist per il loro uso frequente delle pause ritmiche.

8. “The Shiggar Fraggar Show! Vol.4 “ di The Shiggar Fraggar





Shiggar Fraggar Show e’ considerato il punto di riferimento per i cultori del turntablism mondiale ,prodotto da Billy Jam per Hip Hop Slam e’ considerato un documento storico.

9. “Tha Swami Scratch “ di Tha Swami Scratch

Duo californiano composto da Juan G e Anthony “Scratchmatic”, verosimilmente uno dei primi dischi Hip Hop Electro contenenti degli scratch mai apparsi nella West Coast. The SWAMI SCRATCH risulta essere un disco Seminale.

9. “My Part of Town “ di Tuff Crew

Gruppo Hip Hop originario di Philadelphia, i suoi membri Ice Dog, L. A. Kid, Monty G, Tone Love, and DJ Too Tuff famoso tra i turntablist mondiali per la traccia “So Dam Tuff” che contiene al suo interno molte soluzioni tecniche divenute dei classici.