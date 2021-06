Alicia Keys ha annunciato un’edizione speciale di ‘Songs in A Minor’

Alicia Keys festeggerà il ventesimo compleanno del suo album di debutto con un’edizione speciale. Songs in A Minor (20th Anniversary Edition) conterrà l’album originale e due inediti, Foolish Heart e Crazy (Mi Corazon) registrati durante le session dell’epoca. La nuova edizione del disco sarà disponibile sia in vinile – con un packaging inedito con immagini pop-up, in vendita solo nello store della musicista – e in digitale.

L’uscita della versione digitale è prevista per venerdì 4 giugno. Conterrà altri due brani, Fallin’ – ALL Soundtrack Version e I Won’t (Crazy World). Il secondo brano era stato pubblicato nell’edizione celebrativa per il decimo anniversario dell’album, e ora sarà disponibile in streaming per la prima volta in assoluto.

Infine, Modern English e Sony Music hanno lanciato un sito web speciale, dove i fan possono raccontare i ricordi più belli che li legano a Songs in A Minor. Lo trovate qui.