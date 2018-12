Alice Cooper, annunciata una data italiana nel 2019

Alice Cooper arriverà al Pala Alpitour di Torino il 10 settembre 2019, come unica data italiana per ora confermata del suo nuovo tour.

Finalmente, appena dopo l’estate prossima, potremo rivedere quegli occhioni azzurri circondati di nero che conosciamo bene. Non a caso, il titolo stesso del tour è Ol’ Black Eyes is Back, ovvero “Vecchi occhi neri è tornato”.

Per allora, saranno due anni che il pioniere dello shock rock non torna in Italia. Il suo ultimo avvistamento infatti risale al 2017 all’Alcatraz di Milano. Anche se da quanto lui stesso ci aveva confidato, l’Italia è una meta frequente dei suoi viaggetti di piacere insieme alla moglie.

I biglietti saranno in vendita sui principali siti di ticketing a partire dal 18 novembre.