Algiers, guarda il video del nuovo singolo ‘We Can’t Be Found’

Dopo Void e Dispossession, gli Algiers sono tornati con una nuova anticipazione del loro terzo album in studio There Is No Year. Si tratta di We Can’t Be Found, un nuovo singolo accompagnato da un videoclip che potete vedere in cima all’articolo.

«Mi sembra che i video musicali di successo siano quelli che fanno riflettere e che trasmettono il mood del brano», ha detto il chitarrista Lee Tesche. «In questo caso abbiamo collaborato con l’artista Lloyd Benjamin, cercando di incorporare alcune sue sculture in modo astratto, facendo così riferimento al paesaggio urbano distopico dei film espressionisti tedeschi degli anni ’30. Il risultato aspira a una via di mezzo tra i lavori inquietanti di Darius Khondji e le scenografie di Metropolis di Fritz Lang».

There Is No Year, il nuovo album degli Algiers, esce il 17 gennaio. Poi, il 26 e 27 febbraio, la band arriverà in Italia per due concerti a Roma e Milano.