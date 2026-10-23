Alex Warren apre ‘From Milano Live’, la nuova rassegna estiva di Vivo Concerti

Partiamo subito con la notizia che stavamo aspettando da un pezzo, la prossima estate Alex Warren arriva live in Italia. Il cantautore californiano, candidato ai Grammy e con oltre 11 miliardi di stream all’attivo, suonerà domenica 11 luglio 2027 a Fiera Milano, a Rho, ed è il primo artista internazionale annunciato da From Milano Live, il nuovo nome con cui Vivo Concerti rilancia il suo cartellone estivo. I biglietti saranno in vendita online su vivoconcerti.com da martedì 27 ottobre alle 10, e in tutti i punti vendita autorizzati da domenica 1 novembre.

Prima della musica, per Warren sono arrivati i social, con oltre 26 milioni di follower tra TikTok e YouTube, poi le canzoni, in cui racconta una storia personale segnata da lutti e difficoltà. La svolta è stata Ordinary, la hit rimasta dieci settimane al primo posto della Hot 100, che lo ha portato a esibirsi ai Grammy e al Coachella. Quest’anno, inoltre, è uscito il secondo album, WILDCHILD, dedicato in buona parte al rapporto con i genitori.

Il concerto di luglio è anche il primo passo di un progetto che cambia veste. Quella che fino a oggi si chiamava Fiera Milano Live, la serie di concerti che Vivo Concerti organizza dal 2024 negli spazi all’aperto della fiera di Rho, dal 2027 diventa From Milano Live. Cambiano il nome e l’immagine, che nelle intenzioni degli organizzatori mettono al centro la città e il suo pubblico, mentre restano il luogo (un’area di 40mila metri quadrati pensata per le grandi produzioni) e l’impostazione multi-genere. In tre edizioni sono passati da Rho oltre 535mila spettatori, più di 70 artisti e 23 grandi eventi, con nomi molto diversi tra loro sullo stesso calendario, da Arcade Fire a Tyler, The Creator, da Nicki Minaj a Geolier, passando per Kings of Leon, Olivia Dean, Gigi D’Agostino e il doppio concerto di Sfera Ebbasta e Shiva.

Il resto della line-up 2027 verrà annunciato nei prossimi mesi.