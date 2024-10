Alex Van Halen ha pubblicato l’ultima canzone scritta con il fratello Eddie

News Musica

A Thom Yorke non «frega un ca**o» se i fan vogliono una reunion dei Radiohead

«Senza offesa per nessuno e grazie per il vostro interesse e la vostra attenzione», ha detto il musicista in una nuova intervista. «Ma penso che ci siamo guadagnati il ​​diritto di fare quello che ha senso per noi senza doverci giustificare»