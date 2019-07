Alex Turner e Julian Casablancas fotografati insieme a Parigi

Il leader degli Arctic Monkeys, Alex Turner, è stato avvistato insieme a Julian Casablancas dopo il concerto degli Strokes a Parigi, dove la band di New York ha suonato come headliner per il Lollapalooza Paris 2019.

Durante il party dopo il concerto, un fan ha fotografato i due frontman insieme, con Alex Turner che avrebbe abbracciato l’autore dello scatto dopo averlo visto. Non è un segreto, infatti, della grande passione che lega Turner alla musica degli Strokes, dichiarata anche nel brano Star Treatment, canzone con cui si apre l’ultimo lavoro dei Monkeys, Tranquillity Base Hotel & Casino.

Durante la tappa parigina del loro tour estivo gli Strokes hanno suonato un set di 16 canzoni, tutte tratte dai loro primi tre album. Nel frattempo i fan rimangono in attesa di nuovo materiale inedito, dopo che Casablancas e soci hanno pubblicato lo scorso l’ultimo singolo The Adults Are Talking. Tuttavia, stando a quanto riportato da Le Monde, durante il concerto a Parigi Casablancas si sarebbe rivolto ai fan con un indizio sul nuovo album, definito dal cantante “What gibberish!“.