Aldous Harding, annunciate tre date in Italia

La cantautrice neozelandese suonerà a Milano, Bologna, Roma. Ecco le informazioni

Aldous Harding

Foto: Emma Wallbanks / SpinGo

28, 29, 30 giugno. Sono queste le date da segnarsi in calendario per vedere dal vivo in Italia Aldous Harding. La cantautrice neozelandese tornerà in Europa a tre anni di distanza dal tour di Warm Chris.

Si inizierà il 28 giugno alla preview di Unaltrofestival al Circolo Magnolia, per poi continuare al Locomotiv Club di Bologna e finire al Monk di Roma. Le date arriveranno dopo una serie di show tra Austalia e Nuova Zelanda come special guest di Nick Cave & The Bad Seeds. Rolling Stone Italia sarà partner dell’evento nel concerto di Milano.

I biglietti sono disponibili su TicketMaster e TicketOne.

Aldous Harding - Fixture Picture (Official Video)

