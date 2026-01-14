Aldous Harding, annunciate tre date in Italia

28, 29, 30 giugno. Sono queste le date da segnarsi in calendario per vedere dal vivo in Italia Aldous Harding. La cantautrice neozelandese tornerà in Europa a tre anni di distanza dal tour di Warm Chris.
Si inizierà il 28 giugno alla preview di Unaltrofestival al Circolo Magnolia, per poi continuare al Locomotiv Club di Bologna e finire al Monk di Roma. Le date arriveranno dopo una serie di show tra Austalia e Nuova Zelanda come special guest di Nick Cave & The Bad Seeds. Rolling Stone Italia sarà partner dell’evento nel concerto di Milano.
I biglietti sono disponibili su TicketMaster e TicketOne.