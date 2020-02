Alanis Morissette torna in Italia. Il tour celebrativo del best seller Jagged Little Pill, uscito 25 anni fa, toccherà 13 città europee. È prevista una sola data in Italia, al Forum di Assago (Milano) il 15 ottobre. Gli show saranno aperti da Liz Phair. I biglietti saranno messi in vendita alle 11 di venerdì 28 febbraio.

Oggi Alanis ha pubblicato il nuovo pezzo Smiling. Scritto con Michael Farrell (Morrissey, Macy Gray) e prodotto da Alex Hope (Troye Sivan, Ben Platt, Tove Lo), è il secondo estratto dall’album Such Pretty Forks In The Road che uscirà il 1° maggio.

La canzone è stata scritta per il musical di Jagger Little Pill scritto da Diablo Cody e andato in scena negli Stati Uniti. Nella colonna sonora dello spettacolo il pezzo è interpretato da Elizabeth Stanley.