Alanis Morissette pubblica un nuovo singolo e porta in tour ‘Jagged Little Pill’

“Ecco i motivi per cui bevo / I motivi per cui dico a tutti che sto bene, anche se non è vero / Ecco i motivi per cui ho esagerato / Lavoro da sempre, da quando avevo meno di 10 anni”.

Ha un taglio confessionale il nuovo singolo di Alanis Morissette. S’intitola Reasons I Drink e anticipa il nuovo album della cantante che uscirà nel 2020 e che si intitolerà Such Pretty Forks in the Road. È il primo disco di inediti dai tempi di Havoc and Bright Lights del 2012.

Alanis Morissette sarà in tournée quest’estate in Nord America per celebrare il quarto di secolo dell’album del 1995 Jagged Little Pill, il suo best seller. Il tour partirà il 2 giugno da Portland, Oregon, e finirà il 25 luglio a Nashville, Tennessee. Morissette sarà accompagnata da Liz Phair e dai Garbage.

Jagged Little Pill è diventato anche un musical di Broadway. Scritto da Diablo Cody, debutterà il 5 dicembre al Broadhurst Theatre di New York.