Alanis Morissette presenterà un evento benefico dedicato a ‘Jagged Little Pill’

Alanis Morissette, insieme al cast e ai produttori del musical di Broadway Jagged Little Pill, hanno annunciato uno streaming di beneficienza per raccogliere fondi per l’emergenza Covid-19. “You Live, You Learn: A Night with Alanis Morissette and Jagged Little Pill” partirà il 19 maggio sul canale YouTube e sulla pagina Facebook del musical: le donazioni raccolte verranno devolute all’Actors Fund, un fondo d’emergenza per i lavoratori del settore del teatro.

“Guidata dalla nostra guida spirituale Alanis Morissette, l’intera famiglia di Jagged Little Pill è felice di riunirsi per condividere con voi il nostro messaggio di gioia, cura, resilienza e gratitudine”, hanno detto i produttori in un comunicato. Lo stream ospiterà interviste e performance del cast del musical basato sull’omonimo album del 1995. Anche Alanis parteciperà alle esibizioni, oltre a presentare l’evento con Justin Hilton, il fondatore di SafePlace International.