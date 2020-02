Alanis Morissette lotta con l’alcolismo nel video di ‘Reasons I Drink’

Alanis Morissette fa i conti le relazioni e i problemi della vita attraverso l’alcol nel video di Reasons I Drink diretto da Erin Elders. Un po’ come in Ironic, Morissette si fa in quattro, ma la situazione è decisamente più drammatica. Le quattro versioni di Alanis si ritrovano in un incontro degli Alcolisti Anonimi e rivelano problemi e fatiche che le hanno portate alla dipendenza. Nel finale ambiguo resta una sola Morissette, la terapeuta.

Reasons I Drink è tratta nel prossimo album di Morissette Such Pretty Forks in the Road, in uscita il 1° maggio. All’inizio di febbraio la cantante ha pubblicato Smiling, pezzo che aprirà l’album e che è stato originariamente composto per il musical di Broadway Jagged Little Pill, ispirato all’omonimo album del 1995.

Per promuovere Such Pretty Forks in the Road, oltre a festeggiare il 25° anniversario di Jagged Little Pill, Morissette farà un tour mondiale con in apertura Liz Phair e in alcune date i Garbage. La cantante si esibirà al Forum di Assago (Milano) il 15 ottobre.