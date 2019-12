Al Woodworm Festival 2020 a Londra ci saranno Rancore, Motta e Fast Animals and Slow Kids

Woodworm è una delle etichette e managment indipendenti più importanti d’Italia e da un paio d’anni fa un festival all’estero portandoci alcuni dei migliori artisti del suo roaster. Nel 2018 sono stati a Berlino, nel 2020 andranno a Londra – il 4 e 5 aprile, alla 02 Academy di Islington.

Questa volta a suonare ci saranno Rancore – che è appena uscito dal suo nuovo disco Musica per bambini, dal tour in tutta Italia e dalla aprtecipazione a Sanremo – e Motta, che anche lui è stato a Sanremo ed è uno degli artisti più apprezzati della nuova generazione. Il 5 invece il teatro sarà il Garage e gli artisti saranno La rappresentante di lista, rivelazione del 2019, e i Fast Animals and slow kids, che arrivano da Animali Notturni e da un tour pieno di sold out in tutta Italia. Le prevendite aprono venerdì.