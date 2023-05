Al via il Primavera Sound di Barcellona, il festival più bello d’Europa

Mancano davvero pochi giorni all’inizio del Primavera Sound di Barcellona, il festival europeo più atteso dell’estate che si terrà dal 29 maggio al 4 giugno nella città spagnola. 15 palchi e centinaia di act per un festival che negli anni è diventato il punto di riferimento dell’estate europea.

Una lunga settimana che comincerà lunedì con il Primavera A La Ciutat, ovvero tre giorni di concerti nei locali più importanti della città come Razzmatazz, Apolo, La 2 (qui si esibiranno tra i tanti Black Midi, Arab Strap, Calibro 35, Black Country, New Road, Darkside), e che culminerà nella performance dei Pet Shop Boys al Parc del Fòrum di mercoledì 1 giugno, vera e propria première del festival.

Il Primavera Sound puro, quello che tutti conoscono e che ha casa al Parc del Fòrum, avrà invece luogo dall’1 al 4 con una line-up come al solito capace di raccontare il presente e la storia della musica. Si comincia nel day 1 con due paladini della musica inglese – Blur e New Order – accompagnati da nomi come Le Tigre, NxWorries (il progetto di Anderson .Paak e Knxwledge), Pusha T, Central Cee, per arrivare al giorno centrale dominato da due attesi headliner come Kendrick Lamar e Depeche Mode, seguiti da Fred Again.., Skrillex, Baby Keem, Bad Religion e Christine and the Queens. L’ultimo día sarà invece dedicato alla regina del pop spagnolo, Rosalía (l’ultima volta che l’abbiamo vista dal vivo ne siamo rimasti estasiati), e da artisti come Calvin Harris, Caroline Polacheck, St. Vincent e i nostri Måneskin.

Ma il Primavera Sound non è solo headliner, ma anche e soprattutto una moltitudine di artisti capaci di portare nuovi suoni e rappresentare nicchie differenti. Nomi come Alex G, Hudson Mohawke, Sudan Archives, Alvvays, Japanese Breakfast, Domi & JD Beck, Kelela, Overmono, Sevdliza saranno infatti sottolineati sulle line up dei più attenti. Dal lato organizzativo: palchi ad energia elettrica, utilizzo di energie rinnovabili, attività di riciclo e un focus attento sulle riduzioni delle emissioni generate.

Per quelli che non hanno ancora deciso, non resta quindi che prendere un volo last minute e volare a godersi un’esperienza irripetibile.