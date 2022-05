Al posto di inviare a Dua Lipa un messaggio spinto, Jack Harlow le ha dedicato una canzone

Nella tracklist del nuovo album di Jack Harlow Come Home the Kid Miss You compaiono vari nomi di star: Pharrell, Drake, Lil Wayne, Justin Timberlake, Dua Lipa. I primi quattro sono i featuring del disco, l’ultimo è il titolo di una canzone.

Già, Jack Harlow ha pubblicato stanotte una canzone intitolata Dua Lipa in cui dice che vorrebbe fare con la star di Future Nostalgia “qualcosa di più di un feat”.

Harlow non è uno qualunque: negli Stati Uniti il rapper è una star, ha totalizzato oltre quattro miliardi e mezzo di stream, ha oltre 50 milioni di ascoltatori mensili su Spotify. E siccome dal pezzo non traspare molta ironia, l’effetto rischia di essere quello di uno strano messaggio privato che t’arriva sui social o di un cat-calling in versione ultravip.

Dua Lipa si apre con le parole “Dua Lipa, con lei sto cercando di fare qualcosa di più di un feat”. Harlow va avanti vantandosi del suo fisico e del suo successo, tirando in ballo Ariana Grande (no, non in quel senso) e Kanye West, con cui ha collaborato.

Ecco dunque Dua Lipa:

Già in passato Harlow aveva manifestato il suo, diciamo così, interesse per la cantante inglese. Sul red carpet dei Grammy di quest’anno aveva detto di non vedere l’ora di incontrarla alla cerimonia.

Nell’ultimo tweet che ha pubblicato stamattina, Dua Lipa si è detta «eccitata». Non per la canzone di Harlow, alla quale non ha ancora dedicato un commento, ma per una bibita estiva di cui è testimonial. Buona anche per raffreddare i bollori di Harlow.