Il Mad Cool ha annunciato i primi 71 nomi della line-up dell’edizione 2027, in programma a Madrid dal 7 al 10 luglio. Tra gli headliner figurano Strokes, Tame Impala, XX e Faith No More.
La giornata inaugurale di mercoledì 7 luglio, con biglietto separato rispetto al resto del festival, vedrà anche la partecipazione di Placebo, che presenteranno Placebo RE:CREATED, una rilettura del loro album di debutto, IDLES, Kneecap, The Mars Volta, Primus e Nothing But Thieves.
Giovedì 8 luglio saliranno sul palco Tame Impala, alla loro unica data spagnola dell’anno, Raye e Sombr. In programma anche Daniel Caesar, 5 Seconds of Summer, Leon Bridges, James Blake, Spoon e Mike D dei Beastie Boys. Venerdì 9 sarà invece la volta di Enhypen, The Neighbourhood, Jungle, Alex Warren, Kehlani, Foals, Hot Chip e Angèle, tra gli altri.
La giornata conclusiva di sabato 10 luglio sarà guidata dagli Strokes, che torneranno a Madrid a oltre vent’anni dal loro ultimo concerto in città tenutosi nel 2005. Con loro gli XX, Jack Johnson, Tom Misch, Biffy Clyro, Christine and the Queens, Ezra Collective, Slowdive e gli Avalanches.
Il festival si terrà all’Iberdrola Music, nel quartiere madrileno di Villaverde, sede della manifestazione dal 2023. Tra le novità annunciate per il 2027 figurano tribune ad accesso gratuito, il ritorno di due palchi affiancati, schermi più grandi e ulteriori interventi sulle aree VIP.
La vendita dei biglietti è prevista per il 2 dicembbre.