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Dave Keuning dei Killers rivela di aver avuto un «grave ictus»: «Sono vivo e sto bene»

«I medici dicevano che avevo il 40% di probabilità di sopravvivere e che poi avrei avuto delle conseguenze, ma per qualche miracolo sto bene», scrive. «E sì, riesco a suonare la chitarra bene come prima»