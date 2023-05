Al Bano: con Romina è finita perché fumava troppe canne

Si aggiunge un nuovo tassello alla storiografia delle crisi che hanno scosso la relazione tra Al Bano Carrisi e Romina Power, conclusasi nel ’99 dopo ben 29 anni di matrimonio: la marijuana.

Lo ha raccontato lo stesso Al Bano in un’intervista concessa al settimanale Oggi. «Lo dico per la prima volta: il problema fu la marijuana. Romina fumava quella robaccia anche quattro volte al giorno», ha spiegato il cantante. «E lo faceva da anni, ancor prima della scomparsa di Ylenia. Era un’altra donna. Fumava ed era allegra. Finito l’effetto, si intristiva e piangeva. Era irriconoscibile. Non esprimeva più quell’attaccamento alle cose, la passione per la vita, per quello che avevamo vissuto e costruito quegli anni. Fu l’inizio della fine».

Questa, dunque, la causa principale del loro allontanamento: «In casa mia per provocare un disastro sono bastate le canne. Una volta, per capire, me ne sono fumata una», ha raccontato ancora Al Bano. «Dovevo scrivere un numero e non ci riuscivo, lo mettevo in verticale. Odio tutte le sostanze che fanno male al vivere. Ti inventi una realtà che non esiste, ti allontani dalla vita vera. Purtroppo ci cadono in tanti, anche qualcuno dei miei figli. Io non ho mai preso nulla. Prima dei concerti un bicchiere di whisky. Su consiglio di Placido Domingo: “Libera esofago e corde vocali”, mi disse. Un toccasana».