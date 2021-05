Al Bano bacchetta Fedez: «Nelle sue vecchie canzoni parole che mi hanno sconcertato»

Al Bano non sembra apprezzare molto la musica di Fedez. Almeno non quella dei primi dischi, a giudicare dall’intervista che il cantante ha rilasciato al settimanale Oggi, a due settimane dal discorso sul palco del Primo Maggio. «Ho letto cose che cantava nei suoi pezzi di qualche anno fa. Parole che non voglio neanche ripetere e che mi hanno sconcertato», ha dichiarato il cantante. Al Bano non è il primo a criticare i vecchi testi di Fedez, che ha risposto con delle storie su Instagram.



Continuano a riecheggiare, quindi, le polemiche sollevate dal discorso del rapper, sia contro la Lega – per l’ostruzionismo all’approvazione del ddl Zan – che sul presunto tentativo di censura da parte della tv pubblica. Nell’intervista, Al Bano ha avuto da ridire anche sull’interpretazione di una sua canzone all’Ariston: «Mi ha fatto piacere che a Sanremo abbia cantato Felicità con Francesca Michielin. Non capisco però perché fosse così triste mentre la cantava».

Al Bano, nell’intervista sul settimanale, ha poi parlato del suo prossimo compleanno, il 20 maggio – «Come regalo vorrei che Romina Power e Loredana Lecciso facessero la pace», ha detto – e dei progetti futuri, da vero stakanovista: «Ci sono tante proposte, sia in coppia che da solista. Quando chiamano Al Bano e Romina Power arriviamo in due, quando chiamano Al Bano vado io».

In queste settimane è impegnato a preparare il nuovo album, che si intitola Le canzoni del Mediterraneo, mentre il 6 giugno sarà la sua voce ad aprire ufficialmente i Campionati mondiali di judo a Budapest alla presenza del presidente russo Vladimir Putin.