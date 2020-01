Ai Grammy, Lewis Capaldi è stato scambiato per un riempiposto

Lewis Capaldi ha raccontato in un tweet un episodio divertente avvenuto ieri sera, durante la cerimonia dei Grammy a cui era candidato con il singolo Someone You Loved. “Una signora si è offerta di prendere il mio posto. Pensava che fossi una di quelle persone che occupa le poltrone mentre qualcuno è in bagno”.

A lady at the grammys has just come up and offered to take my seat because she thought I was one of the people who sits in the chairs to fill them when someone gets up to use the bathroom 😂😂😂😂😂😂 #GRAMMYs

