Ai blocchi di partenza il club tour elettrico dei Negrita. Otto date già sold out

Per i Negrita, iconico gruppo rock Made in Italy composto da Paolo “Pau” Bruni, Enrico “Drigo” Salvi e Cesare “Mac” Petricich, è tempo di suonare di nuovo dal vivo. Dopo un tour acustico nei teatri durato tre anni e culminato nel grand evento MTV UNPLUGGED NEGRITA, la band di Arezzo ha annunciato a sorpresa un nuovo, grande show. Un club tour in elettrico, questa volta. Perché, come ha dichiarato la band, «niente è più Rock che alzare a dieci il volume degli amplificatori e lasciarsi andare sulle assi di un palco da club».

Il kick-off è previsto per il 30 settembre. Si comincia da Brescia al Gran Teatro Morato, per continuare poi lungo tutto lo Stivale. Il tour sarà non solo l’occasione per tornare a parlare la lingua dell’elettrico dopo aver sperimentato a lungo con l’acustico, ma anche per riportare sui palchi l’energia esplosiva che ha sempre contraddistinto i Negrita. Anche per questo, in scaletta non mancheranno i brani che hanno fatto della band una vera e propria icona: Mama Mae, Rotolando verso sud, Gioia Infinita, Ho Imparato a Sognare, A modo mio, In Ogni Atomo per dirne alcuni. Protagonista assoluto sarà, inoltre, il sound unico che da sempre contraddistingue i Negrita, sostenuto dalla solidità tecnica e interpretativa di tutti i membri della band.

Il concept del nuovo tour non poteva essere accolto meglio dal pubblico, che ha prontamente mandato sold out già otto date: a Nonantola il 13 e 14 ottobre, all’Alcatraz di Milano il 24 ottobre, e poi a Ciampino (Orion) il 18 ottobre, al Teatro Comunale di Ferrara il 30 ottobre, a Padova (Hall) il 3 novembre e a Cesena per il gran finale del 10 e 11 novembre. Per ringraziare i fan, la band ha aggiunto tre raddoppi a sorpresa per le date di Nonantola (anche questo, però, già sold out), Milano (25 ottobre, Alcatraz) e Cesena (entrambe, appunto, già sold out).

Il club tour si annuncia così imperdibile sia per i vecchi che i nuovi fan dei Negrita. Un’occasione da manuale per vivere lo spirito del grande rock e creare una comunità senza eguali attorno alla musica che genera emozioni.

Sul palco con i Negrita: Giacomo Rossetti (basso, cori), Guglielmo Ridolfo Gagliano (tastiera), Cristiano Dalla Pellegrina (batteria).

Radio Italia è la radio ufficiale del tour.

Rockol è media partner del tour.

Il tour è organizzato da Vertigo. Queste sono le date annunciate:

30.09 Brescia, Gran Teatro Morato

01.10 Fossalta di Portogruaro (Ve), Palmariva Live Club

06.10 Napoli, Casa Della Musica

07.10 Modugno (Ba), Demodè

13.10 Nonantola (Mo), Vox – SOLD OUT

14.10 Nonantola (Mo), Vox – SOLD OUT

18.10 Ciampino (Ro), Orion – SOLD OUT

20.10 Firenze, Tuscany Hall

21.10 Senigallia (An), Mamamia

24.10 Milano, Alcatraz – SOLD OUT

25.10 Milano, Alcatraz

27.10 Venaria Reale (To), Teatro Della Concordia

28.10 Fontaneto D’Agogna (No), Phenomenon

30.10 Ferrara, Teatro Comunale – SOLD OUT

31.10 Mantova, Palaunical

02.11 Trento, Sanbapolis

03.11 Padova, Hall – SOLD OUT

10.11 Cesena, Vidia – SOLD OUT

11.11 Cesena, Vidia – SOLD OUT