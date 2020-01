Afterhours, pubblicata una nuova versione di ‘Voglio una pelle splendida’ per ‘The New Pope’

Nel terzo episodio di The New Pope, andato in onda il 17 gennaio su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV, c’è più di una sorpresa: in primis la guest star Marilyn Manson, a udienza da Sua Santità John Malkovich e protagonista della nostra digital cover.

Ma nella serie creata e diretta da Paolo Sorrentino, ci sono spesso delle chicche musicali ad accompagnare le splendide immagini. È il caso di Voglio una pelle splendida degli Afterhours, che nella puntata fa da sfondo musicale a una delle scene in Vaticano. Lo ha annunciato la stessa band su Instagram, indicando anche dove è possibile trovare la nuova versione del pezzo che originariamente faceva parte del disco del 1997 Hai paura del buio?.