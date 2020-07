Afterhours, Lauro, Mahmood e Subsonica in streaming a pagamento dall’Arena di Verona

Trentaquattro artisti italiani in concerto all’Arena di Verona, ma senza pubblico. O meglio, col pubblico collegato in diretta streaming a pagamento. L’evento si chiama Heroes, si terrà domenica 6 settembre a partire dalle ore 19 e durerà 5 ore. I nomi confermati sono Achille Lauro, Afterhours, Aiello, Anna, Brunori Sas, Coez, Coma Cose, Diodato, Elodie, Eugenio In Via Di Gioia, Fedez, Frah Quintale, Francesca Michielin, Franco126, Gaia, Gazzelle, Gemitaiz & Madman, Ghali, Levante, Madame, Mahmood, Margherita Vicario, Marlene Kuntz, Marracash, Nitro, Pinguini Tattici Nucleari, Priestess, Random, Salmo, Shiva, Subsonica, Tommaso Paradiso, Willie Peyote.

Altri artisti italiani hanno organizzato live streaming a pagamento, vedi il caso di Venerus, ma questo è il primo concertone collettivo pensato per la fruizione in streaming disponibile via web su Futurissima.net e tramite la app A-Live che promette una fruizione interattiva e momenti di socializzazione virtuale.

Il ricavato, al netto dei costi di produzione, Siae e Iva, andrà al fondo ‘Covid-19 Sosteniamo la musica’ di Music Innovation Hub rivolto alle categorie del settore musicale più colpite dagli effetti della pandemia, ovvero artisti emergenti e lavoratori intermittenti. I biglietti, disponibili su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket, costano 9,90 euro più 1 euro di commissione di servizio. Fino al 31 luglio sarà possibile acquistare alla stessa cifra due biglietti. Dal 1° agosto entrerà in vigore il prezzo pieno, ma sarà possibile comprare tre biglietti a 19,80 euro (+ 3 euro di prevendita).

Heroes è uno degli eventi di ‘Da Verona riaccendiamo la musica’, una settimana dedicata alla musica italiana che si terrà fra il 2 e il 5 settembre all’Arena di Verona, dove si celebrerà in diretta su Rai 1 la quattordicesima edizione dei Music Awards.