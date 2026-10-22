Aerosmith, è confermato: Joey Kramer è tornato nel gruppo

La separazione non era stata amichevole. Si racconta che ai Grammy del 2020 un addetto alla sicurezza abbia impedito al batterista Joey Kramer di entrare durante le prove degli Aerosmith, la band di cui ha fatto parte dal 1970 e da cui era uscito momentaneamente per riprendersi da un infortunio. Poche settimane prima era giunta notizia della causa legale intentata da Kramer, che affermava di essere stato costretto a fare un provino per rientrare nella band con cui ha suonato per mezzo secolo, solo per essere poi respinto.

«Non è una questione di soldi», diceva il batterista in un comunicato. «Mi hanno privato della possibilità di avere i riconoscimenti che otterranno i miei compagni della band per il contributo che abbiamo dato in una vita di musica». Joey Kramer, diceva la band, «è un fratello e la sua salute è di primaria importanza per noi. Purtroppo negli ultimi sei mesi per sua stessa ammissione non è stato fisicamente in grado di suonare con noi. Ci è mancato e lo abbiamo incoraggiato a rientrare nel gruppo più volte, ma a quanto pare non era pronto per farlo».

La storia non è finita lì, visto che Kramer si è poi esibito col gruppo, vedi il concerto del 2020 a Las Vegas, ma non in pianta stabile, sostituito da John Douglas in parte della residency Deuces Are Wild e delle poche date che il gruppo ha fatto del tour d’addio del 2023, prima di cancellare le rimanenti per i problemi di voce di Steven Tyler.

Ora però, in vista del due concerti che la band terrà all’Hollywood Bowl il 29 ottobre e il 1° novembre, la band ha diffuso alcune foto delle prove e alla batteria c’è Kramer, in carne e ossa e non solo nella versione giovanile del poster. Il batterista si ricongiunge così a Steven Tyler, Joe Perry, Brad Whitford e Tom Hamilton. «I ragazzacci di Boston sono tornati», scrivono gli Aerosmith senza nessun altro commento.

I due concerti all-star si chiamano California, Dream On. Sono i primi da 2023 della band che sarà affiancata da un grande cast che va dai Guns N’ Roses (aggiunti in cartellone in un secondo momento) ai Run-DMC passando per Tom Morello, Black Crowes, Heart, Billy Idol, Sammy Hagar, Don Was, membri di Alice in Chains, Extreme, Red Hot Chili Peppers e altri. Una sorta di grande tributo a una band che ha annunciato che non andrà più tour. Il loro doppio addio?