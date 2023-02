Adriano Celentano: «Stamattina ho letto i giornali, ora è certo: non potrò più tornare in televisione»

Il giorno dopo la finale di Sanremo, con le polemiche politiche che occupano le prime pagine dei giornali, Adriano Celentano ha scritto su Instagram che con l’aria che tira non potrà più tornare in televisione.

«Stamattina ho letto i giornali», si legge nell’account ufficiale. «Ora è certo: non potrò più tornare in televisione». Sanremo non è citato, ma il riferimento alle polemiche post Festival è evidente.

Due giorni fa, Celentano si era espresso sul Festival sempre su Instagram, facendo i complimenti ad Amadeus («solo con te poteva succedere di vedere un Presidente della Repubblica in persona al Festival di Sanremo»), col trio Morandi-Al Bano-Ranieri e con i cantanti «tutti bravi, ma cosa è successo?».

Su Blanco: «Capisco anche il dramma di non sentire la tua voce in cuffia, forse anch’io mi sarei arrabbiato. Però i fiori… Fortissimo Mengoni! Ma la grande novità di quest’anno è Madame, per il pezzo e la sua straordinaria interpretazione! Ciao ragazzi della musica! Un saluto particolare anche a quello che vuole stringermi la mano (Rosa Chemical)».