Adele ritrova l’insegnante delle medie e si commuove: «È grazie a lei se scrivo»

Se siete tra quelli che piangono ascoltando Adele, beh, questo video vi darà la mazzata finale.

Questa volta a commuoversi è stata proprio la cantante britannica a cui, durante la registrazione dello speciale ‘An Audience With Adele’, è stata fatta una sorpresa.

L’attrice Emma Thompson, durante lo show andato in onda nel weekend, ha chiesto ad Adele se ci fosse stato qualcuno che l’avesse ispirata particolarmente, quando era più giovane. «Sì, ho avuto un’insegnante alla Chestnut Grove che mi ha insegnato inglese. Era la signorina McDonald. Mi ha fatto appassionare alla letteratura. Per questo ora scrivo testi» ha risposto la cantautrice, dicendo che l’insegnante era rimasta solo per un anno e poi se n’era andata, e che da allora non avevano più avuto contatti.

«Era così coinvolgente, ci faceva davvero appassionare, e noi sapevamo che si preoccupava per noi. Aveva tutti questi braccialetti e anelli d’oro. Era fighissima e così simpatica, non vedevo l’ora di seguire le mie lezioni d’inglese».

È stato allora che Thompson ha annunciato che Miss McDonald era in sala, è salita sul palco e ha abbracciato Adele tra le lacrime. Ecco a voi servito il piantino del lunedì mattina:

We all have that one teacher who changed our life… such a beautiful reunion! ❤️

*PS, would totally buy Alan Carr's version of 'Make You Feel My Love* 🤣@Adele #AnAudienceWithAdele

