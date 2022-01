Adele in lacrime rimanda gli show di Las Vegas: «Sono distrutta»

Adele ha scelto Instagram per comunicare ai suoi fan che la sua residency, che doveva cominciare a Las Vegas questo fine settimana, è stata rimandata a causa di ritardi legati alla pandemia.

Visibilmente dispiaciuta e in lacrime, la cantante ha detto: «Mi dispiace tanto, ma il mio show non è pronto». «Siamo stati assolutamente distrutti dai ritardi nelle consegne e dal Covid. Metà del metà del mio team è positivo, è stato impossibile finire lo show».



Weekends with Adele, con location il Caesars Palace Hotel di Las Vegas, è uno show originariamente previsto dal 21 gennaio al 16 aprile, ogni weekend. I concerti saranno riprogrammati: «Mi dispiace dirvelo all’ultimo minuto, siamo stati svegli per più di 30 ore cercando di capire. Sono sconvolta e imbarazzata, mi dispiace tanto per tutti quelli che hanno viaggiato». Trovate il video qui:



