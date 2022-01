Adele ha pubblicato il video di ‘Oh My God’

Adele ha pubblicato il video del suo nuovo singolo, Oh My God, canzone realizzata in collaborazione con Greg Kurstin e contenuta nel suo ultimo, vendutissimo, 30. Lo trovate qui sopra.

Nella clip, diretta da Sam Brown, un’atmosfera da varietà, con la telecamera che riprende Adele mentre esegue la canzone insieme a una serie di ballerini e artisti. Nel brano Adele canta della paura di mettersi in gioco e di perdersi nel processo.

Adele ha pubblicato 30 lo scorso novembre, segnando il suo primo album da 25 del 2015. Mentre il disco è stato scritto sulla scia di un divorzio, la cantautrice ha raccontato di come sia stato più un album sulla scoperta di sé, inquadrato come una lettera aperta a suo figlio. «Non conoscevo veramente me stessa», ha detto. «Non so se era a causa del mio ritorno di Saturno o se era perché stavo davvero entrando nei miei trent’anni, ma non mi piaceva chi ero».