Adele ha fatto ascoltare un estratto di ‘Easy on Me’ su Instagram

Durante una diretta sul suo profilo Instagram, Adele ha fatto ascoltare ai fan un estratto di Easy on Me, il suo nuovo singolo in uscita venerdì 15 ottobre. Il brano farà parte del nuovo album della cantante – che non è stato ancora annunciato ufficialmente –, e potete ascoltarlo qui sotto.

.@Adele just previewed her new single, “Easy On Me,” on IG Live. 🗓: 10.15 pic.twitter.com/toI0Yg7P3C — TIDAL (@TIDAL) October 9, 2021

“There ain’t no gold in this river / That I’ve been washing my hands in forever”, canta Adele nel pezzo che, come ha rivelato in un’intervista per Vogue, è stato prodotto da Greg Kurstin, che ha già collaborato con lei per Hello. Nella stessa intervista la cantante ha anticipato alcuni temi del disco, come il divorzio da Simon Konecki, le domande del figlio Angelo, l’influenza di What’s Going On di Marvin Gaye e la ricerca della felicità (ne abbiamo parlato qui).

«Questo disco è davvero importante per me, lo adoro», ha detto Adele. «Dico sempre che 21 non mi appartiene più, perché tutti l’hanno fatto proprio. Questo invece è il mio disco. Voglio condividerlo con tutti, ma non credo che lo lascerò mai andare».

Il nuovo album di Adele dovrebbe intitolarsi 30, come anticipato da alcuni cartelloni pubblicitari apparsi in diverse città del mondo, tra cui Parigi, Roma e New York. In questo articolo abbiamo raccontato cosa vorremmo ascoltare.