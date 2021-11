Adele ha cantato un nuovo inedito in diretta dal suo salotto

A sorpresa, Adele ha cantato un inedito estratto dal suo nuovo album 30, in uscita questo venerdì. Si tratta di To Be Loved, che la popstar ha interpretato direttamente nel suo salotto, in un video condiviso sul suo profilo Instagram.

È una ballad, che Adele canta con la solita intensità accompagnata da un pianoforte (suonato lontano dall’inquadratura). “To be loved and love at the highest count/Means to lose all the things I can’t live without”, canta nel ritornello. “Let it be known that I will choose to lose/It’s a sacrifice, but I can’t live a lie/Let it be known, let it be known that I tried”. Potete ascoltare il pezzo qui sotto.

Adele ha raccontato che la prima persona ad ascoltare le nuove canzoni è stata il padre, che aveva abbandonato la famiglia quando la cantante aveva solo tre anni e che lei ha incontrato prima che morisse di cancro. «Prima di parlargli non avevo capito quanto profondi fossero i miei sentimenti per lui», ha detto. «Fin da piccola, ho sempre pensato che se ne sarebbe andato comunque, non volevo farmi coinvolgere in nulla».

Dopo la morte, Adele dice di aver avuto «una reazione fisica» e di essere riuscita a perdonarlo. «Da quel momento mi sento davvero calma. Un po’ mi ha liberato».