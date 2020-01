Adele è stata avvistata ai Caraibi e ha rivelato a una fan di aver perso 45 chili

Stando a quanto riportano diverse fonti, Adele avrebbe rivelato ad alcune fan di aver perso oltre 45 chili. La cantante di “Someone Like You” sarebbe stata avvistata in vacanza sull’isola di Anguilla insieme a James Corden e Harry Styles e si sarebbe fermata a parlare con alcuni fan in un ristorante sulla spiaggia.

“Adele è venuta da noi, si è seduta tra me e una mia amica e ci ha detto ‘cosa posso fare per voi ragazze?'” ha detto una fan alla rivista People. “Eravamo così eccitate. Le abbiamo parlato per un po’ e poi è arrivato anche Harry Styles a sedersi con noi. Ci siamo fatte la foto con lui e abbiamo parlato per 15 minuti circa. Ci ha detto di aver perso qualcosa come 45 chili”.

Secondo la fan, Adele sembrava in gran forma ma non ha voluto farsi fotografare perché era lì con il figlio Angelo, di sette anni.

Già l’anno scorso sembrava che Adele avesse cominciato a fare pilates, ma la sua istruttrice aveva detto che la cantante non era proprio una fan dell’esercizio fisico. “Non credo le piaccia fare esercizio fisico ma ha cambiato il suo stile di vita e sono quasi sicura si sia messa dieta”, aveva detto. Una fonte vicina alla cantante aveva rivelato che il suo nuovo workout plan aveva cambiato il modo in cui la cantante vedeva la vita.