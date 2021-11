Adele: annunciata la tracklist di ’30’

Uscirà il 19 novembre l’attesissimo nuovo disco di Adele, 30, anticipato dal singolo Easy On Me, e poche ore fa è stata pubblicata anche la tracklist completa. La versione standard conterrà 12 canzoni, la versione bonus invece, disponibile presso la catena Target, 15.

Out on Friday, November 19th. pic.twitter.com/uV7sedd6ZD

🚨 Adele has released the tracklist for her new album, ‘30.’

.@Adele has released the tracklist for the @Target exclusive version of ‘30,’ which features three additional tracks:

• “Wild Wild West”

• “Can’t Be Together”

• “Easy On Me (with @ChrisStapleton)” pic.twitter.com/q70Gv6EfXN

