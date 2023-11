Addio Kevin “Geordie” Walker, chitarrista dei Killing Joke

Il chitarrista della band londinese Killing Joke Kevin “Geordie” Walker è morto a 64 anni. Il primo a darne notizia è stato il batterista della band Martin Atkins che nella sua pagina Facebook ha postato un video di Laugh Track dei Damage Manual (supergruppo di cui entrambi facevano parte) spiegando laconico: «Geordie è morto».

La conferma è arrivata nella giornata di ieri dal profilo ufficiale dei Killing Joke: «Con estrema tristezza confermiamo che il 26 novembre alle 6 e 30 del mattino il leggendario chitarrista dei Killing Joke Kevin “Geordie” Walker è mancato a Praga a causa di un ictus». Il commento: «Siamo devastati».

Celebre anche il suo beef con i Nirvana per Come as You Are rei, secondo il chitarrista, di aver ampiamente ripreso il riff della loro Eighties per il singolo di Nevermind. «Siamo incazzati per questo, ma è così ovvio per tutti», disse sulla questione «Il nostro editore a mandato loro una lettera sul tema ma la loro risposta è stata “Non vi conosciamo”. Ma la cosa che mi manda fuori è che i Nirvana ci han detto che non ci conoscevano dopo averci mandato una lettera di Natale!».