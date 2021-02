Addio al maestro del jazz Chick Corea

Chick Corea, pianista maestro del jazz con una carriera di più di 50 anni, è morto martedì per una rara forma di cancro. Un post sulla sua pagina Facebook ha confermato la notizia. Aveva 79 anni.

Nei primi anni sessanta, Corea si era affermato come pianista di serie A, lavorando con Stan Getz, Herbie Mann e altri. Alla fine di quel decennio si unì alla band di Miles Davis e giocò un ruolo chiave nell’aiutare il trombettista a rendere il suo suono più contemporaneo, plugged-in in album come Bitches Brew. Dopo il suo lavoro con Davis, formò la sua band elettrica innovativa, Return to Forever, che suonò alcune delle musiche più dinamiche dell’era fusion. Nei decenni successivi, Corea si è lanciato in innumerevoli progetti, mostrando la sua versatilità – come col duo con Gary Burton. Il suo album più recente, il disco dal vivo Plays del 2020, ha messo in mostra le sue diverse abilità e influenze, toccando pezzi classici, bebop e altro.

“Ho osservato che fare musica per la gente stimola ciò che è naturale in tutti noi”, ha detto Corea a Jazz Times nel 2020. «È un senso nativo, in ogni persona. Non devi essere un professionista di niente – tutto quello che devi fare è essere un essere vivo e aperto al gioco dell’immaginazione».