Addio a Walter Lure, chitarrista di Johnny Thunders and The Heartbreakers

Walter Lure, chitarrista di Johnny Thunders And The Heartbreakers, se n’è andato ieri all’età di 71 anni. La notizia è stata confermata in un post del club di Los Angeles The Starwood su Facebook: “Walter Lure (22 aprile 1949 – 22 agosto 2020). Il nostro caro amico è morto”, si legge. “A Walter è stato diagnosticato un cancro al fegato e ai polmoni nel luglio 2020, che si è diffuso rapidamente. È deceduto per delle complicazioni all’età 71 anni, in ospedale e circondato dalla famiglia. Era molto amato da tutti e rispettato per il suo grande contributo al mondo della musica. Ci mancherà moltissimo. Ali suoi cari, agli amici e ai fan le nostre più sentite condoglianze. RIP”.

Nel 1975 Lure si era unito agli Heartbreakers, la band fondata poco prima dagli ex membri dei Dolls Johnny Thunders e Jerry Nolan, e nel 1977 aveva suonato nell’unico album in studio del gruppo, L.A.M.F., quando la scena punk a New York iniziava a esplodere. “Era davvero una comunità”, ha detto il chitarrista in un’intervista. “E noi ne facevamo parte, che si trattasse di uscire con Debbie Harry o David Byrne o chiunque altro. Poi ci furono delle rivalità in seguito, ma band come Talking Heads e Television erano quasi diametralmente opposte agli Heartbreakers. Non avevamo nemmeno un management a quel tempo”.

Nel 1976 gli Heartbreakers volarono nel Regno Unito per prendere parte al famigerato Anarchy Tour insieme a Sex Pistols, Clash e Damned. Poi, dopo l’uscita di L.A.M.F., Lure lasciò il gruppo e diventò un agente di borsa, continuando però a fare musica e a collaborare il gruppo fino alla morte di Thunders nel 1991 e di Nolan nel 1992. Ha lavorato anche con i Ramones nei loro LP Subterranean Jungle e Too Tough To Die, ha pubblicato un singolo con i Blessed e ha fondato una serie di band, tra cui Hurricanes, Heroes e Waldos, che hanno debuttato con Rent Party nel 1995.