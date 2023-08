Addio a Robbie Robertson

Robbie Robertson, chitarrista e leader di the Band, se n’è andato mercoledì all’età di 80 anni. La sua società di management ne ha confermato la morte: “Robbie era circondato dalla sua famiglia, tra cui sua moglie, Janet, la sua ex moglie, Dominique, il suo partner Nicholas, e i suoi figli Alexandra, Sebastian, Delphine e il partner di Delphine Kenny”, ha detto in una dichiarazione il suo storico manager Jared Levine. “Al posto dei fiori, la famiglia ha chiesto che vengano fatte donazioni alle Sei Nazioni del Grand River per sostenere la costruzione del loro nuovo centro culturale”.

The Band è durata solo otto anni dopo l’uscita di Music From Big Pink, l’LP di debutto del 1968, ma durante quel periodo il gruppo rock canadese-statunitense ha cambiato per sempre il panorama della cultura pop pubblicando grande musica Americana al culmine del movimento psichedelico. Il primo album ha provocato un terremoto nell’industry, ispirando Eric Clapton a lasciarsi alle spalle i Cream, i Beatles a tentare il loro progetto più minimalista con Let It Be e una coppia di giovani cantautori britannici di nome Elton John e Bernie Taupin a iniziare a scrivere e registrare il proprio materiale.

Robertson ha assunto da subito il ruolo di leader, scrivendo la maggior parte delle canzoni e cercando di mandare avanti la baracca quando problemi di abuso di sostanze e lotte intestine minacciavano l’esistenza di the Band. Fu sua anche la decisione di sciogliere il gruppo nel 1976, progettando il leggendario concerto d’addio The Last Waltz.

“La strada si è ha presa molti dei grandi”, aveva affermato all’epoca. “Hank Williams, Buddy Holly, Otis Redding, Janis, Jimi Hendrix, Elvis. È uno stile di vita dannatamente impossibile”.

Prima che the Band iniziasse a creare la propria musica, Robertson era uno dei collaboratori più importanti di Bob Dylan: suonava la chitarra in Blonde on Blonde e aveva convinto il cantautore ad assumere gli altri membri del suo gruppo come band di supporto. Insieme hanno girato il mondo nel 1965 e nel 1966, affrontando fischi su fischi da parte di puristi folk infuriati. “I suoi amici, i suoi consiglieri, tutti gli hanno detto di licenziarci e ricominciare da zero”, ha detto Robertson nel 1987. “E gli ci è voluto un enorme coraggio per non farlo”.

Nato a Toronto, in Canada, il 5 luglio 1943 da madre nativa americana e padre ebreo, Robertson era affascinato dalla musica fin da giovanissimo. “Suono la chitarra da così tanto tempo che non ricordo quando ho iniziato”, disse a Rolling Stone nel 1968. “Credo di essere entrato nel rock and roll come tutti gli altri”. Ha lasciato il liceo molto prima del diploma per andare in tournée in Canada con una serie di gruppi rock, unendosi alla band dell’icona del rockabilly Ronnie Hawkins quando aveva 16 anni.

E fu proprio nella band di Hawkins che suonò per la prima volta con il batterista Levon Helm, il tastierista Richard Manuel, l’organista Garth Hudson e il bassista Rick Danko. I cinque hanno formato un legame musicalestretto, che è continuato quando si sono messi in viaggio con Dylan nel 1965. “Non avevo mai visto niente del genere”, ha detto Robertson nel 2004. “Cosa può fare Dylan semplicemente con una chitarra e un’armonica e quanto le persone ne fossero affascinate”.

All’inizio del 1966, durante una pausa dal tour, Dylan portò Robertson a Nashville per suonare la chitarra nello storico doppio album Blonde on Blonde. “Andavamo in studio e lui finiva i testi delle canzoni che avremmo eseguito”, ha ricordato Robertson. “Potevo sentire la sua macchina da scrivere: clic, clic, clic, squillo, molto veloce. C’era così tanto da dire”.

Il tour finì improvvisamente nell’estate del 1966 quando Dylan si schiantò con la sua motocicletta a Woodstock, New York. Ma pochi mesi dopo, Bob convocò Robertson & C. proprio a Woodstock per iniziare a lavorare su una serie di registrazioni in seguito conosciute come The Basement Tapes.

Dylan riprese la sua carriera nel 1968. In quel periodo, il gruppo si ribattezzò the Band. “Non ci sono molte band nei dintorni di Woodstock e i nostri amici e vicini ci chiamano semplicemente the Band ed è così che ci pensiamo anche noi”, ha affermato Robertson nel 1968. “Non crediamo che un nome significhi per forza qualcosa. Mi è sfuggita di mano la questione del nome”.

Quando hanno iniziato a scrivere canzoni per il loro primo LP, Robertson si è fatto avanti come leader. In un’intervista del 1969 con Rolling Stone, il chitarrista ha tentato di spiegare come ha scritto The Weight. “Ho pensato a un paio di parole che hanno portato a un altro paio. E niente, avevo composto un pezzo. Abbiamo pensato che fosse una canzone semplice, e quando è venuta fuori l’abbiamo provata e registrata tre o quattro volte. Non sapevamo nemmeno se avremmo usato la traccia”.

Inutile dire che la canzone è finita su Music From Big Pink ed è stata trasmessa dalle radio in tutto il mondo, con tanto di cover by Staple Singers, Joe Cocker, Grateful Dead, Aretha Franklin e tanti altri.

Negli otto anni successivi, the Band ha centrato altre hit scritte da Robertson (Up On Cripple Creek, The Night They Drove Old Dixie Down, Stage Fright, The Shape I’m In), ha suonato a Woodstock, ha girato il mondo molte volte e si è riunita con Dylan per un tour negli stadi di grandissimo successo.

Nel 1976 il bassista Rick Danko e il tastierista Richard Manuel ebbero gravi problemi di abuso di sostanze e Robertson – che stava effettivamente in tour dal 1959 – era in burn out. “Ero arrivato al punto in cui non riuscivo più a vedere il lato positivo”.

Robertson decise che the Band sarebbe dovuta uscire di scena col botto, così organizzò un mega concerto d’addio al Winterland Ballroom di San Francisco e invitò tutti, da Dylan a Neil Young, da Muddy Waters e Hawkins. Martin Scorsese filmò l’evento, che è stato rilasciato nel 1978 con il titolo The Last Waltz. È considerato come uno dei più grandi film-concerto di tutti i tempi, anche se Helm ha ritenuto che focalizzasse troppo l’attenzione su Robertson a scapito degli altri membri del gruppo.

È stato l’inizio di una lunga faida con Helm sui credits e sui diritti d’autore che non è mai stata completamente risolta, sebbene Robertson abbia fatto visita al vecchio amico in ospedale durante gli ultimi giorni della sua vita nel 2012.

The Last Waltz ha segnato anche l’inizio di un forte legame tra Robertson e Scorsese, che ha voluto il cantautore come supervisore musicale per i suoi film Re per una notte, Casinò, Gangs of New York, Shutter Island e The Wolf of Wall Street. Robertson ha anche avuto un ruolo nel film del 1980 Carny – Un corpo per due uomini e nei documentari Dakota Exile (1996) e Wolves (1999). Nel 1967 Robertson sposò la giornalista canadese Dominique Bourgeois, dalla quale ebbe tre figli. Successivamente i due hanno divorziato. Nel 2014, il figlio di Robertson, Sebastian, ha pubblicato un libro per bambini, Rock and Roll Highway: The Robbie Robertson Story, sulla vita e l’eredità di suo padre.

Mantenendo la promessa di The Last Waltz, Robertson non è mai tornato in tournée, anche se ha pubblicato cinque album da solista a partire dall’acclamato Robbie Robertson del 1987. Nel 2011 ha collaborato con Eric Clapton, Steve Winwood, Tom Morello dei Rage Against the Machine e Trent Reznor dei Nine Inch Nails in How to Become Clairvoyant.

Il suo lavoro da solista più recente è Sinematic del 2019, con ospiti come Van Morrison, Derek Trucks e Citizen Cope. Ha anche supervisionato altra musica per il cinema di Scorsese, da Silence a The Irishman fino a Killers of the Flower Moon.

Nel 2016 ha pubblicato il libro di memorie Testimony, seguito nel 2019 dal documentario Once Were Brothers: Robbie Robertson and the Band. Al momento della sua morte stava lavorando a un secondo volume. “C’è qualcosa di brutalmente onesto in questo periodo della vita”, ha detto a Rolling Stone nel 2019. “Ormai ho un’età, sono in una fase per cui non mi importa quello che pensano gli altri. Dico sempre quello che penso!”.

Da Rolling Stone US