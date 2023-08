Addio a Clarence Avant, ‘The Black Godfather’

Clarence Avant, il pionieristico discografico noto come “The Black Godfather”, è morto all’età di 92 anni domenica 13 agosto. “È con il cuore pesante che la famiglia Avant/Sarandos annuncia la scomparsa di Clarence Alexander Avant”, hanno fatto sapere i parenti. “Grazie alla sua rivoluzionaria leadership imprenditoriale, Clarence divenne affettuosamente conosciuto come ‘The Black Godfather’ nel mondo della musica, dello spettacolo, della politica e dello sport. Clarence lascia una famiglia amorevole e tantissimi amici e colleghi che hanno cambiato il mondo e continueranno a farlo per le generazioni a venire. La gioia della sua eredità allevia il dolore della nostra perdita”.

Nato in Carolina del Nord, ha lavorato fino diventare uno dei più importanti dirigenti neri della musica. Dopo aver gestito musicisti jazz locali nel New Jersey, si è trasferito a Los Angeles per assistere clienti nel campo sempre più redditizio delle colonne sonore dei film. Nel 1967, Avant divenne una figura principale alla Venture Records, la prima joint venture tra una casa discografica di proprietà nera e un’importante etichetta discografica.

Nel 1968, Avant fu reclutato dal co-proprietario della Stax Records Al Bell per aiutare a negoziare la vendita dell’etichetta. L’anno successivo, Avant fondò la sua etichetta, la Sussex Records, e ingaggiò un cantante allora sconosciuto di nome Bill Withers. Negli anni ’70, Avant ha fondato KAGM-FM, una delle prime stazioni radio di proprietà di neri negli Stati Uniti.

Più tardi nella sua carriera, Avant è stato presidente della Motown Records e ha lavorato come collaboratore e mentore per artisti tra cui Jay-Z, Whitney Houston, Pharrell Williams, Lionel Richie, Jimmy Jam e Terry Lewis, Sean Combs, LA Reid, Snoop Dogg, Queen Latifah e non solo.

Nel 2021 Avant è stato inserito nella Rock and Roll Hall of Fame e ha ricevuto l’Ahmet Ertegun Award. In un discorso prima della sua introduzione, Lionel Richie ha detto di Avant: “È un insegnante, è un comunicatore incredibile, è il mix perfetto tra senso della strada e buon senso. Quello che ha fatto per noi, i figli e le figlie della comunità afroamericana, ci ha fatto capire cosa fosse il mondo della musica”.

La figlia di Avant, Nicole Avant, è sposata con il CEO di Netflix Ted Sarandos. Nel 2019, Nicole ha prodotto un documentario su suo padre intitolato The Black Godfather, che è in streaming su Netflix.

Nel 2021, la moglie di Avant da 52 anni, Jacqueline, è stata colpita e uccisa durante un’invasione domestica.