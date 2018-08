Action Bronson è stato arrestato in Kosovo

Il 2018 non è stato un anno fortunato per Action Bronson. Dopo la rottura del menisco, che l’ha costretto a cancellare la data italiana al Circolo Magnolia di Milano, il rapper è stato arrestato durante un concerto. Ospite di un festival in Kosovo, è stato portato via dalla polizia locale alla fine del suo concerto: Bronson si sarebbe acceso una canna e poi l’avrebbe tirata verso il suo pubblico. Potete vedere un breve video dello show qui sotto.

Secondo la ricostruzione di TMZ, Bronson è stato rilasciato alcune ore dopo l’arresto, e al momento non è possibile sapere se verrà formalmente accusato.