Action Bronson annulla il tour europeo, si è rotto il menisco

È tornato Action Bronson Il gigantesco rapper-chef è il protagonista del primo pezzo estratto da 'The Good Book vol.2' di The Alchemist

Dan Auerbach, Action Bronson e Mark Ronson nella colonna sonora di "Suicide Squad" I tre hanno scritto insieme "Standing in the Rain" per il film sui supercattivi di DC Comics, in arrivo il 13 agosto

Radiohead, PJ Harvey e la line-up stellare del Primavera Sound Festival Torneranno in azione anche LCD Soundsystem, Air, Animal Collective, Sigur Ròs, Beirut, Explosions in the sky, Floating Points, Suede, Moderat, Dinosaur Jr., Action Bronson, Pusha T. Eccoli tutti

Il mio grosso grasso sosia rapper, Giuliano Ferrara e Action Bronson «Sono anch'io un rapper di discreto successo». Il giornalista si confronta con il suo alter ego musicale per raccontare il suo rapporto con il peso

Action Bronson è una bomba lanciata nel rap Ha provato ad essere vegano, ma solo per sei minuti. Incontriamo lo chef che si è dato alla musica e sta spaccando tutto (bilancia inclusa). Esagerando, sempre

La playlist del numero di maggio Moltiplica il piacere della lettura ascoltando la musica che ti suggeriamo. Una colonna sonora per ogni articolo del nuovo numero

Tre video di Action Bronson che non potete perdervi È un rapper, uno chef e ha una indiscutibile somiglianza con Giuliano Ferrara. Negli ultimi giorni lo abbiamo visto compiere gesta eccellenti. Ecco le migliori tre

Justin Timberlake, il nuovo singolo è 'SoulMate' “L'estate comincia adesso”, si sente all'inizio del nuovo brano di Justin

La rinascita degli OZMOTIC Abbiamo in anteprima "Elusive Balance", il terzo album del duo elettronico torinese che per la prima volta esce per la prestigiosa Touch Records.