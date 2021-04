Achille Lauro tra presente e passato nel video di ‘Lauro’

Dopo aver pubblicato lo scorso 16 marzo il nuovo disco, Achille Lauro ha da poco fatto uscire il video di LAURO, singolo con cui ha lanciato il nuovo lavoro.

Nel pubblicare un pezzo del video su Instagram, Lauro ha spiegato il significato della copertina del disco: «Nel gioco dell’impiccato, classico gioco dei bambini, l’impiccato muore quando la parola non viene indovinata. Non esiste via di mezzo. O si vince o si perde. Nella cover del nuovo album invece si vede come l’impiccato abbia perso, ma il nome è scritto per intero, grazie ad una aggiunta successiva, la “O rossa”. Un po’ come quando a scuola ti correggevano il compito. Ho giocato, ho perso. Ho barato e mi sono preso la mia seconda possibilità». Potete vedere il video qui sopra, per la regia di Leandro Emede e con la direzione creativa di Lauro e Nicoló Cerioni.